النهر الصناعي: انتهاء أزمة قطع المياه عن طرابلس

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي انتهاء أزمة قطع المياه عن العاصمة طرابلس مؤكدا إصدار التعليمات بالبدء بإعادة تشغيل الآبار والمضخات الرئيسية لتتدفق المياه لتغذية كافة المدن.

وأكد الجهاز عبر صفحته بموقع “فيسبوك” انتهاء أزمة إيقاف ضخ مياه النهر الصناعي والبدء في العملية التشغيليه لآبار حقول المياه بمنظومة الحساونه سهل الجفاره وفتح صمامات التحكم بمحطة الضخ بالشويرف لتتدفق المياه ق من جديد لتغذية مدينة طرابلس والمناطق المحيطه بها ومدن الجبل الغربي عبر المسار الأوسطمشيرة إلى أنه ستصل خلال ساعات المياه إلىكافة المدن والمشاريع الزراعية والصناعية.

وكان الجهاز أعلنالأحد توقف ضخ المياه بسبب قيام مجموعة مسلحة باقتحام موقع الشويرف وإجبار العاملين على غلق كافة صمامات التحكم بتدفق المياه الأمر الذي يترتب عليه انقطاع المياه عن مدينة طرابلس وبعض مدن المنطقة الوسطى.

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