مؤسسة النفط «قلقة» إزاء الفراغ الأمني وانعدام سيادة القانون

أعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن «قلقها البالغ» إزاء حالة انعدام سيادة القانون في ليبيا، الناجمة عن الصراع المستمر، إضافة إلى تأثيرها على عمليات قطاع النفط.

وقالت «مؤسسة النفط»، في بيان صادر عنها اليوم، إن تحرّيات أمنية كشفت هذا الأسبوع أن مقر شركة شمال أفريقيا للاستكشاف الجيوفيزيائي، والذي ظلّ مغلقًا منذ تعرّضه للقصف يوم 10 أبريل 2019، شهد عملية سرقة لوحدات مختلفة من الآليات والمعدّات الرئيسية، مما يعني أن الشركة خسرت مقرها بشكل كامل.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أنه عثر السبت الماضي على شاحنة لإمداد الوقود تنقل 40 ألف لتر من الوقود من مستودع سبها إلى حقل الفيل النفطي في منطقة جرمة بعد أن جرى الاستيلاء عليها من قبل مجهولين، كما عُثر على جثة شخص مجهول الهوية داخل الشاحنة.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، إن «تواصل الأعمال العدائية يؤدّي إلى عرقلة عمليات المؤسسة، ويعيق قدرتنا على خدمة الشعب الليبي»، مشيرًا إلى أن «الصراع القائم تسبب في تضرّر البنية التحتية الرئيسية وتدهور الأوضاع الأمنية، مما يفسح المجال أمام العناصر الإجرامية للانتشار».

وأكد أن «مؤسسة النفط تتخذ كل التدابير اللازمة للكشف عن هوية مرتكبي هذه الجرائم التي تهدّد قطاع النفط وقدرتنا على المضي قدمًا في عملياتنا ومقاضاتهم (..) لا بديل للوقف الفوري لإطلاق النار، وإلا فسنواجه المزيد من التصعيد والتدمير».

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