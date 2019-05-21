بالفيديو..المجلس التسييري بني وليد يؤكد دعمه للقوات المسلحة

قال المجلس التسييري لبلدية بني وليد، إنهم بدأو في مباشرة أعمالهم منذ تاريخ صدور القرار، مؤكدين على شرعية القرار الصادر عن الحكومة المؤقتة، بتسمية رئيسا وأعضاء للمجلس التسييري لبلدية بني وليد.

وأضاف المجلس في بيان مرئي له، تابعته “بوابة افريقيا الاخبارية”، أن شرعية القرار، سببها أن الحكومة المؤقتة، تعتبر الشرعية المنتخبة عن البرلمان، وهي سلطة شرعية وتشريعية منبثقة عن عموم الليبيين.

و أعلن المجلس التسييري لبلدية بني وليد التابع للحكومة المؤقتة، وشباب المدينة، عن مساندتهم لعمليات القوات المسلحة الليبية في حربها ضد الإرهاب والمليشيات.

وباشر المجلس التسييري لبلدية بني وليد، يوم الأحد، أعماله من مقر أمانة مؤتمر النهر سابقا وسط ترحيب كبير من أهالي المدينة.

وأكد المجلس حرصه الدائم والعام على المصلحة العليا للوطن والمواطن وخدمة أهالي بني وليد، كما أكد دعمه لتضحيات القوات المسلحة من أجل تحرير الوطن من الإرهاب.

يشار إلى أن رئيس الوزراء بالحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، قرر في 18 الماء/مايو الجاري، تسمية رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية بني وليد.

وكلف الثني، بموجب القرار الذي نشرته إدارة التواصل والإعلام بالحكومة المؤقتة، بشير عجاج، رئيسا للمجلس، وبعضوية أبو بكر حامد، وعمر سليم، ومسعود فرج، وخيري سالم، وعبد المنعم إبراهيم، بالإضافة إلى سعاد محمد.

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