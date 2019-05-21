حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء (21 مايو 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، تأثر مناطق شرق وجنوب ليبيا بطقس متقلب مصحوبًا بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، بينما يبقى معتدلًا على مناطق الشمال الغربي.

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء مغطاة جزئيًّا بالسحب، تتكاثر اليوم على مناطق الجبل الغربي مع احتمال سقوط أمطار متفرقة وتشمل يوم الغد أغلب المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 23 و25 مْ تصل اليوم إلى 30م على أبونجيم.

الخليج – سهل بنغازي حتى إمساعد – جالو – مرادة

السماء قليلة السحب تتكاثر تدريجيًّا من يوم الغد على مناطق الخليج، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، وتشمل يوم الخميس أغلب المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية، وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الدواخل، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و37 مْ وتكون بين 40 و44م على أجدابيا- جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة

السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على غات مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة، وتشمل يوم الغد أغلب المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال على غدامس- الحمادة والجفرة وتكون جنوبية غربية على أقصى مناطق الجنوب، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و43 مْ ولا تتجاوز 35م على غدامس والحمادة، وتسجل انخفاضًا يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 41 و45م

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومناطق ليبيا

المدينة درجة الحرارة الصغرى (م)اليوم درجة الحرارة العظمي (م)اليوم طقس اليوم درجة الحرارة الصغرى (م) غدا درجة الحرارة العظمي (م) غدا طقس يوم الغد زواره 16 21 مغطأة جزئياً تتكاثر أحياناً 15 19 احتمال سقوط امطار متفرقة صبراتة 17 22 مغطأة جزئياً تتكاثر أحياناً 16 20 احتمال سقوط امطار متفرقة الزاوية 17 25 مغطأة جزئياً تتكاثر أحياناً 16 22 احتمال سقوط امطار متفرقة طرابلس 17 25 مغطأة جزئياً تتكاثر أحياناً 16 22 احتمال سقوط امطار متفرقة العزيزية 17 26 مغطأة جزئياً تتكاثر أحياناً 16 23 مغطأة جزئياً تتكاثر أحياناً الخمس 17 21 مغطأة جزئياً تتكاثر أحياناً 16 20 احتمال سقوط امطار متفرقة مصراتة 18 23 مغطأة جزئياً تتكاثر أحياناً 17 22 احتمال سقوط امطار متفرقة سرت 18 25 مغطأة جزئياً تتكاثر أحياناً 17 22 احتمال سقوط امطار متفرقة نالوت 14 20 احتمال سقوط امطار متفرقة 13 18 احتمال سقوط امطار متفرقة يفرن 17 24 مغطأة جزئياً تتكاثر أحياناً 15 24 احتمال سقوط امطار متفرقة الزنتان 17 26 مغطأة جزئياً تتكاثر أحياناً 16 25 احتمال سقوط امطار متفرقة غريان 17 24 مغطأة جزئياً تتكاثر أحياناً 16 23 احتمال سقوط امطار متفرقة ترهونة 16 23 مغطأة جزئياً تتكاثر أحياناً 15 22 احتمال سقوط امطار متفرقة بني وليد 17 24 قليلة السحب تتكاثر أحياناً 16 24 احتمال سقوط امطار متفرقة مزده 18 25 قليلة السحب تتكاثر أحياناً 16 26 احتمال سقوط امطار متفرقة ابونجيم 20 30 قليلة السحب تتكاثر أحياناً 19 28 احتمال سقوط امطار متفرقة القريات 19 28 قليلة السحب تتكاثر أحياناً 17 26 احتمال سقوط امطار متفرقة هون 23 37 قليلة السحب تتكاثر أحياناً 19 28 احتمال سقوط امطار متفرقة غدامس 22 35 مغطأة جزئياً تتكاثر أحياناً 20 32 احتمال سقوط امطار متفرقة أوبارى 27 41 السماء قليلة السحب 24 34 احتمال سقوط امطار متفرقة سبها 28 42 قليلة السحب تتكاثر أحياناً 26 38 احتمال سقوط امطار متفرقة مرزق 26 41 قليلة السحب تتكاثر أحياناً 25 36 احتمال سقوط امطار متفرقة القطرون 29 43 قليلة السحب تتكاثر أحياناً 27 39 مغطأة جزئياً تتكاثر أحياناً غات 28 42 احتمال بسيط لسقوط امطار 28 41 قليلة السحب تتكاثر أحياناً رأس لأنوف 20 31 السماء قليلة السحب 18 26 احتمال سقوط امطار متفرقة البريقة 20 30 السماء قليلة السحب 18 28 مغطأة جزئياً تتكاثر أحياناً اجدابيا 26 40 السماء قليلة السحب 27 41 مغطأة جزئياً تتكاثر أحياناً بنغازي 24 37 السماء قليلة السحب 20 35 مغطأة جزئياً تتكاثر أحياناً المرج 20 31 قليلة السحب تتكاثر أحياناً 18 33 مغطأة جزئياً تتكاثر أحياناً البيضاء 21 34 قليلة السحب تتكاثر أحياناً 24 38 مغطأة جزئياً تتكاثر أحياناً شحات 20 31 قليلة السحب تتكاثر أحياناً 20 32 مغطأة جزئياً تتكاثر أحياناً درنة 20 30 السماء قليلة السحب 18 27 مغطأة جزئياً تتكاثر أحياناً طبرق 19 27 قليلة السحب تتكاثر أحياناً 18 27 مغطأة جزئياً تتكاثر أحياناً جالو 30 44 السماء صافية الى قليلة السحب 31 45 السماء صافية الى قليلة السحب الجغبوب 28 41 السماء صافية الى قليلة السحب 30 43 السماء صافية الى قليلة السحب السرير 31 44 السماء صافية 32 45 السماء صافية تازربو 30 43 السماء صافية 31 44 السماء صافية الكفرة 28 41 السماء صافية 28 41 السماء صافية

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