باش آغا يعتذر لسفيرة فرنسا عن تصريحاته السابقة

تونس-العنوان

بحث وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باش آغا، في العاصمة التونسية بالسفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس دوهيلين التعاون الأمني بين حكومة باريس وطرابلس.

وجاء هذا اللقاء، بعد أن قررت حكومة الوفاق، في أبريل الماضي، تعليق التعاون الأمني مع فرنسا، بسبب دعمها للقوات المسلحة، بقيادة المشير خليفة حفتر.

واعتبرت بعض الأوساط أن هذا اللقاء جاء مغايرًا للبروتوكول الدبلوماسي، حيث ذهب الوزير إلى مقر إقامة السفيرة ليعتذر عن تصريحاته باتجاه فرنسا الأخيرة.

وكان باش آغا قد اتهم باريس بتقديم الدعم للقوات المسلحة التي تقود عملية عسكرية لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات.

وفي المقابل، رفضت باريس تلك الاتهامات مؤكدة دعمها للتوصل إلى حل سياسي شامل في ليبيا.

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