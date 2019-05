“الاستشاري للدولة” يطالب بمقاطعة مؤتمر القمة العربية المقبل

طالب المجلس الاستشاري للدولة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بمقاطعة مؤتمر القمة العربية المقرر عقدها في نهاية الشهر الجاري تعبيرا عن رفض موقف جامعة الدول العربية من أحداث طرابلس.

واستنكر المجلس ، في بيان له اليوم الاثنين ، قطع المياه عن طرابلس مؤكدا أنه يعد عملا إجراميا.

وطالب المجلس المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة بأن تكون إحاطته القادمة منصفة وعادلة وأن يتحمل مسئوليته القانونية والسياسية والأخلاقية.

