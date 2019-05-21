صحة المؤقتة تبحث تطوير مستشفيات بنغازي

عقد مدير إدارة المناطق الصحية والمكلف بإدارة المستشفيات بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة إسماعيل العيضه اجتماعًا بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ضم مديري مستشفيات بنغازي.

وبينت إدارة الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة أن الاجتماع يهدفلتنفيذ خطة تطوير جديدة للمستشفيات ببلدية بنغازي خلال الربع الثاني من عام الحالي والاستفادة من كل القرارات الصادرة عن وزارة الصحة، كذلك الاستفادة من بند التطوير والتحسين لرفع المعاناة عن كاهل المرضى.

وقال العيضة أن الاجتماع ناقش زيادة السعة السريرية داخل وحدات العناية الفائقة في مستشفيات بنغازي، والتنسيق بين المستشفيات التي تُعتبر عصب وشريان المنطقة الشرقية ككل، وتوزيع أقسام ومراكز الإسعاف والطوارئ بطوق مدينة بنغازي الخارجي المتمثلة بالمداخل الجنوبية والشرقية والغربية لمدينة بنغازي.

وأكد العيضة أنه جري مناقشة المقترح المقدم من مدير عام مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث خالد الجازوي بناء على تكليفه من قبل وزارة الصحة وفقا للمؤشرات الصحية وتحديد الخدمة الطبية والبنية التحتية للمرافق الصحية والقوة العاملة في القطاع داخل مدينة بنغازي واستغلال الإمكانيات المتاحة وقدرة الإدارات الحالية على تنفيذ تعليمات وزير الصحة واليه العمل علي افتتاح عمليات جراحة اليوم الواحد (بعيادة الماجوري وعيادة الصابري المجمعة )ودعمها في خدمات الطوارئ وتنظيم عمل القطاع الصحي ببلدية بنغازي وفقآ للمعايير الطبية والفنية.

واكد العيضه أن الخطة الموضوعة خلال الربع الثاني من العام الحالي تهدف إلى تسهيل تقديم الخدمات العلاجية الاسعافية باعتبارها أساس تقديم الخدمات الصحية للمواطن وتخفيف الأعباء على المواطنين وتنظيم برامج الإحالة بين المراكز الصحية والمستشفيات داخل مراكز المدن مثل “مستشفي الجلاء ومركز بنغازي الطبي وتحسين جودة الخدمات وذلك بالتنسيق بين مستشفيات الفاعلة والخدمات الصحية، لرفع المعاناة عن كاهل المرضى داخل المستشفيات.

وأضاف أن الهدف من عقد الاجتماعات، هو التخطيط المستقبلي على المدى القريب والمدى البعيد، في ظل الظروف من إقفال عدد أكثر من 1500 سرير في مدينة بنغازي، نتيجة الحرب على الإرهاب بالسنوات السابقة، ووضع آلية عمل للاستفادة من الإمكانيات الموجودة حاليًا، وتحسينها للأفضل وتطوير أقسام الإسعاف والطوارئ والخدمات الطبية داخل بنغازي.

وأشار العيضة إلى أنه خلال الشهر الماضي جري بمركز بنغازي الطبي، افتتاح قسم الجلدية عن طريق أطباء مستشفى الجمهورية داخل المركز بسعة 50 سريرًا، وقسم الباطنية بسعة قرابة أكثر من 80 سريرًا، وقسم النساء والولادة بزيادة السعة السريرية لتصل إلى قرابة 50 سريرًا، وجاري العمل حاليًا على زيادة السعة السريرية إلى أكثر من ذلك.

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