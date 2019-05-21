رشوان: ندعم القوات المسلحة العربية الليبية ولا نلتفت لمن باعوا ذممهم‎

قال الاستاذ سعيد رشوان أحد أنصار النظام الجماهيري لبوابة افريقيا الاخبارية وقوفه ومشاركته الى جانب القوات المسلحة العربية الليبية.

وأضاف “نحن دائما مع المشاريع الوطنيه التي علي رأسها سيادة الوطن و صيانة كرامته والمحافظة على وحدته الوطنيه والتى يأتي من بعدها الانطلاق الي التنمية والحياة السعيدة لشعبنا”.

وتابع رشوان قائلا “إننا لا نرى طريقاً في هذه الظروف لاستعادة الوطن إلا بالقوات المسلحة، و لهذا لا نقف معها فقط بل نشاركها في معركتها الشريفه لاستعادة الوطن”.

وعلق رشوان على المشككين في مواقف انصار النظام الجماهيري قائلا “أما مقاولو التلون بائعو ذممهم فإنهم لا يعنون لنا شيئا”.

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