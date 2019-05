استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الاثنين ، مع وزير الخارجية الإردني السيد أيمن الصفدي.

وناقش اللقاء الأوضاع في وليبيا و سُبل تدعيم آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة التحديات الراهنة التي يواجهها الأمن القومي العربي، وبما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية.

