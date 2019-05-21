الاتحاد الإفريقي: الوضع في ليبيا يتدهور بشكل مقلق

أكد مفوض الأمن والسلم في الاتحاد الأفريقي أن الاتحاد نادى منذ البداية بإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية مشددا على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة الليبية.

وقال المسؤول الإفريقي في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن حول ليبيا إن الاتحاد ركز على مساعدة الأطراف الليبية على معالجة نواقص الاتفاق لكن الخلاف بين مجلسي النواب والرئاسي عطل الوصول لنتائج جيدة.

وشدد على أن الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة تقودان جهودا لدعم المصالحة في ليبيا مشيرا إلى أن الوضع في ليبيا يتدهور بشكل مقلق ما يستوجب وقف اطلاق النار وفتح ممرات إنسانية لخروج العالقين في مناطق الاشتباكات لافتا إلى أن المهاجرين يعانون أوضاعا حرجة وبعضهم يستخدم كدروع بشرية ويجبرون على القتال.

وأوضح أن التدخلات الخارجية أدت لتعقيد الوضع في الميدان داعيا الأطراف يجب أن تركز جهودها على دعم السلام.

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