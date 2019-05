رئيس وزراء النيجر يناقش مستجدات الأزمة الليبية مع الرئيس الجزائري المؤقت

أكد رئيس وزراء النيجر بريجى رافينى أن بلاده والجزائر ملتزمتان بكل تضامن بمواجهة التحديات الأمنية التى تعرفها منطقة الساحل خاصة فى ليبيا.

وقال رافينى فى تصريحات عقب لقائه بالرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح اليوم (الثلاثاء) بالجزائر العاصمة “تطرقنا إلى المسائل الثنائية ذات الاهتمام المشترك وضرورة تضافر جهود البلدين لمواجهة التحديات التي تعرفها منطقة الساحل خاصة ليبيا”.

وكان رئيس وزراء النيجر قد بدأ أمس الاثنين زيارة رسمية إلى الجزائر تستمر يومين في إطار الحوار والتشاور القائمين بين البلدين.

