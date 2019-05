اجتمع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج صباح اليوم الثلاثاء بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس مع وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر.

وبحث اللقاء آليات التنسيق بين الوزارة والبلديات لتأمين احتياجات النازحين من مناطق الاشتباكات، وما اتخذته من إجراءات لوصول الدعم اللازم لكافة البلديات وبالأخص تلك الواقعة في مناطق الاشتباكات.

وجرى الاتفاق خلال الاجتماع متابعة انتخابات المجالس البلدية بمختلف مناطق البلاد.

