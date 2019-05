التقى وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي اليوم الثلاثاء مع الوزيرة الاولى النرويجية السيدة Erna Solberg .

وشهد اللقاء تبادل خلالها الجانبان وجهات النظر بخصوص الأوضاع في المنطقة لاسيما الوضع في ليبيا.

The post تطورات الأزمة الليبية على طاولة لقاء ” الجهيناوي” و الوزيرة الأولى في النرويج appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية