شوارع وأرصفحة تحت تصرّف التجّار… الفضاء العام في ليبيا ملك من؟

يلجأ العديد من التجار في ليبيا لاستغلال الفضاء العام سواء كان شارع أو رصيف أو شارع فرعي كلّ حسب بضاعته ضاربا بعرض الحائط القانون والازدحام الذي يسببه في قفل الشارع بتلك البضائع.

تعلم أصحاب المقاهي في طرابلس بالذات عادة جديدة إلا وهي وضع كراسي وطاولات خارج المقهى سواء كان رصيف أو شارع فرعي أو حديقة مجاورة لمقهاه ومقتنع تمام الاقتناع بأن الأمر عادي جدا مادام هناك قبول ورضا من الزبائن.

وهناك صنف آخر من التجار وهم تجار السيارات الذين امتلأت بهم مناطق عدة يأتي بثلاثين أو أربعين سيارة ويضعها فوق الرصيف القريب من بيته والذي يريد المرور من ذلك الشارع ينزل تحت الرصيف على طريق رئيسية والسيارات تكون مسرعة وان صدمته سيارة هو المسؤول عن نفسه وليس صاحب المعرض الغير قانوني.

والأهم من هذا كله هو من يقنع هؤلاء التجار بعدم قانونية الموضوع وهذا استغلال وضرر للمواطن قبل حق الدولة.

في رمضان وغير رمضان في الأعياد وغيرها يوميا هناك استغلال للفضاء العام في ليبيا من قبل التجار المتجولين أو غيرهم في كل المناطق والأحياء والأسواق اليومية والأسبوعية.

ولعل تجار الملابس وأصحاب الصالات الكبيرة هم أيضا يساهمون في تلك المشكلة التي زادت من الازدحام والفوضى في شوارع المدن المتهالكة.

وبما أننا في الشهر الفضيل فالصورة الحقيقية للوضع زحمة يا دنيا زحمة في شارع الجرابة تكثر الخيام على الأرصفة وبالذات أمام محلات ملابس الأطفال لبيع الالعاب فهي فكرة البائع الذي وضع العاب للأطفال القادمين مع عائلاتهم للمحلات وأغرائهم بالسيارات والطائرات ومسدسات الصوت والخرز.

أما باب بن غشير حيث محلات بيع الأحذية أمام نادي الاتحاد أعرق الأندية الليبية يوجد العديد من الباعة على الأرصفة منهم من يعرض جوارب وملابس داخلية وهناك من يبيع اكسسورات نسائية المهم في الأمر أن المرور من ذلك المكان صعب جدا.

وعن شوارع وسط البلاد فالشوارع مقفلة ولايسمح لك المرور إلا مترجلا لأن رونق التنزه والتبضع في شوارع الإستقلال وسبتمبر وامحمد المقريف له نكهة خاصة من حيث الماركات المعروضة والمقاهي ومن يتنزه من العائلات .