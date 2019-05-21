مدير مستشفى ابن سيناء يتابع أعمال صيانة الطابق الثالث ‎

قام مدير عام مستشفى ابن سينا التعليمي سرت محمد السريتي وعضو اللجنة الاستشارية بالمستشفى د.عبدالقادر العماري، رفقة عدد من المسؤولين بالمستشفى بمتابعة أعمال الصيانة التي تجري في الطابق الثالث للمستشفى.

وتابعت إدارة المستشفى أعمال الصيانة التي تجرى بقسمي الجراحة رجال والجراحة نساء، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى المتعلقة بركيب شبكات المياه والصرف صحي وأعمال الكهرباء.

وأوضح مكتب الإعلام بمستشفى إبن سيناء أن المرحلة الثانية ستبدأ مباشرة بعد تشطيب المرحلة الأولى وتشمل تركيب والأرضيات والأبواب وصيانة منظومة التدفئة، ليأتي فيما بعد تجهيز الأقسام بالأصاث والمعدات والأجهزة الطبية.

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