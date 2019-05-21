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ترحيب أممي بعودة المياه لطرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رحب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك باستئناف ضخ إمدادات المياه من منظومة النهر الصناعي إلى طرابلس وباقي المدن في المنطقة الغربية والوسطى .

وأشار دوجاريك، الثلاثاء، في مؤتمره الصحفي اليومي، إلى أن استئناف الضخ لا يحل نقص المياه المستمر في طرابلس، والذي يشكل مصدر قلق رئيسيا خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في أشهر الصيف.

وأضاف المتحدث أن الأمم المتحدة قلقة من إجلاء موظفي الصيانة في منشأة النهر الصناعي الأمر الذي تسبب في تخفيض الإمدادات بنسبة 37 في المئة منذ اندلاع الإشتباكات في العاصمة طرابلس.

وأعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي اليوم عن إعادة تشغيل الآبار والمضخات الرئيسية رسميا، وتدفق المياه لتغذية لطرابلس وبعض المدن من المنطقة الغربية، بحسب صفحة الجهاز الرسمية في “فيسبوك”.

وقال الجهاز “انتهت أزمة إيقاف ضخ مياه النهر الصناعي وبدأت العملية التشغيلية لآبار حقول المياه بمنظومة الحساونة سهل الجفاره وفتح صمامات التحكم بمحطة الضخ بالشويرف”.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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