تعليق مفوض الاتحاد الافريقي في جلسة مجلس الأمن على الوضع في ليبيا

أكد مفوض الأمن والسلم في الاتحاد الأفريقي اسمايل شرقي أن الاتحاد نادى منذ البداية بإيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا، مشددا على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة الليبية.

وقال المسؤول الإفريقي في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن حول ليبيا إن الاتحاد ركز على مساعدة الأطراف الليبية على معالجة نواقص الاتفاق لكن الخلاف بين مجلسي النواب والرئاسي عطل الوصول لنتائج جيدة.

وعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا وإجراء مشاورات حولها مع الدول الأعضاء في المجلس حول الحالة في ليبيا.

وشدد شرقي على أن الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة تقودان جهودا لدعم المصالحة في ليبيا مشيرا إلى أن الوضع في ليبيا يتدهور بشكل مقلق ما يستوجب وقف اطلاق النار وفتح ممرات إنسانية لخروج العالقين في مناطق الاشتباكات لافتا إلى أن المهاجرين يعانون أوضاعا حرجة وبعضهم يستخدم كدروع بشرية ويجبرون على القتال.

وأوضح أن التدخلات الخارجية أدت لتعقيد الوضع في الميدان داعيا الأطراف يجب أن تركز جهودها على دعم السلام.

وقدم مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، خلال الجلسة إحاطة عن الوضع في ليبيا، والتي طالب فيها المجتمع الدولي بضرورة التحرك السريع لمنع انزلاق ليبيا إلى حرب أهلية.

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