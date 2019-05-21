فيديو | جمارك الخمس تضبط شحنة كبد ولحم فاسد موردة من ” شركة الكبير “

ليبيا – تمكّن عناصر مكافحة الجمارك بميناء الخمس اليوم الثلاثاء من ضبط شحنة لحوم وكبد أبقار موردة من الهند ليتبيّن منذ أول فحص لها بأنها متعفنة وغير صالحة للإستهلاك الآدمي فيما تشير المعلومات المبدئية لإستيرادها بواسطة إعتماد مصرفي لصالح شركة محلية .

وقال مصدر مسؤول من الميناء في تصريح لـ المرصد بأن لجنة مشكلة من نائب عام مدير مصلحة الجمارك ومكونة من أربعة ضباط هي من تولت تفتيش مجموعة حاويات وعثرت على هذه الشحنة وأمرت بضبطها للإجراء .

وأضاف بأن الشحنة مكونة من 600 كرتون كبد و 400 كرتون أخرى من لحوم الأبقار مؤكداً بأن بلد المنشأ هو الهند من قبل شركة هندية تسمى ” الكبير ” تشير بياناتها إلى إمتهانها تجارة اللحم بالذبح الإسلامي الحلال ولها فروع في عدة دول عربية وإسلامية إنطلاقاً في مقرها الرئيس بولاية حيدر أباد الهندية لكن الطائفة الهندوسية التي تحرّم ذبح وأكل البقر دائماً ماتشكك في هذه الشركة وتقول بأنها توظف هندوس للذبح على الطريقة الإسلامية .

وعن الشركة الموردة لهذه البضائع في ليبيا ، كشف ذات المصدر عن أنها تعود لشركة ليبية تسمى ” البرج الأول ” وقد وردتها بدورها عبر سفينة شحن في ثلاجة مساحتها 40 قدم داعياً كل المواطنين إلى فحص اللحوم المستوردة جيداً وخاصة الكبد للتأكد من صلاحيتها وسلامتها وعد شرائها إلا من متاجر موثوقة لما لها من خطورة على الصحة العامة .

المرصد- متابعات

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