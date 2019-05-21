تعليق الولايات المتحدة الامريكية في مجلس الأمن على الوضع في ليبيا

علق ممثل الولايات المتحدة الامريكية جوناثان كوهين في كلمة مقتضبة في مجلس الأمن بشأن تطورات الوضع في ليبيا، مؤكدا على أهمية حماية موظفي الأمم المتحدة في الميدان معربة عن ترحيبها بجهود الأمم المتحدة في ليبيا

وقال ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن خلال جلسة بشأن ليبيا إن الاضطرابات في العاصمة طرابلس تؤثر سلبا على المدنيين موضحا أن السلام لن يتحقق إلا بحل سياسي يبدأ بوقف إطلاق النار داعيا كل الأطراف للعمل مع الأمم المتحدة للعودة للعملية السياسية معربا عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة في هذا الشأن.

وعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا وإجراء مشاورات حولها مع الدول الأعضاء في المجلس حول الحالة في ليبيا.

وقدم مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، خلال الجلسة إحاطة عن الوضع في ليبيا، والتي طالب فيها المجتمع الدولي بضرورة التحرك السريع لمنع انزلاق ليبيا إلى حرب أهلية.

ودعى سلامة “الأطراف الفاعلة على الصعيدين الدولي والإقليمي بأن يدركوا أن ليبيا ليست مجرد جائزة ينالها الأقوى، بل إنها بلد يقطنه 6.5 مليون شخص يستحقون السلام ويحق لهم اختيار طريقهم للمضي قدماً بشكل جماعي، فإن مستقبل ليبيا سيكون قاتماً”.

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