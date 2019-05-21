تذبذب الكهرباء “ينكّل” بأجهزة التبريد في أوباري

مع ارتفاع درجات الحرارة تكثر أعطال أجهزة التبريد والتكييف في المنازل، إذ يتردد المواطنون في أوباري على ورش التصليح بكثرة خاصة في شهر رمضان الذي يزداد فيه استعمال تلك الأجهزة.

ويعد تلف محركات أجهزة التبريد وضعف قدرتها على التبريد، ناهيك عن الأعطال المتكررة في دائرة الكهرباء، من أكثر المشاكل التي تحدث عند تكرار انقطاع الكهرباء أو هبوطها حتى مع استخدام أنظمة الحماية التي لم تسلم هي الأخرى من الأعطال.

ويعني عدم استقرار جهد الكهرباء زيادة حدوث الأعطال المتكررة في أجهزة التبريد وهو أمر يضع المواطنين في أزمة مستمرة خلال فصل الصيف في ظل عدم تحمل الكثيرين كلفة استبدال قطع الغيار أو شراء أجهزة تبريد جديدة.

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