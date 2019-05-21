آمر كتيبة طارق بن زياد يؤكد تدمير أولى المدرعات التركية

كشف عمر امراجع المقرحي، آمر كتيبة طارق بن زياد التابعة للجيش الوطني الليبي، أن قوات الجيش قامت بتدمير إحدى المدرعات التركية التي أرسلتها أنقرة لدعم المجموعات المسلحة في العاصمة طرابلس.

وقال امراجع، في تصريحات نشرتها بوابة “العين الإخبارية”، إن قوات الجيش رصدت استخدام المليشيات للمدرعات التركية في طرابلس، وقامت بتدمير إحداها في محاور القتال جنوبي العاصمة أمس.

ووصلت سفينة تركية، صباح السبت، إلى ميناء طرابلس، تحمل اسم “أمازون” ومحملة بنحو ٤٠ مدرعة.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

واسفرت الاشتباكات في احدث احصائية لمنظمة الصحة العالمية عن سقوط 510 قتلى و2977 جريحا منهم 126 مدنيا، ونزوح ما يقارب 75 ألف شخص.

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