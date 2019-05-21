الولايات المتحدة تطلب التهدئة وحماية الموظفين الدوليين في ليبيا

العنوان_نيويورك

علق ممثل الولايات المتحدة الامريكية جوناثان كوهين في كلمة مقتضبة في مجلس الأمن بشأن تطورات الوضع في ليبيا، مؤكدا على أهمية حماية موظفي الأمم المتحدة في الميدان معربة عن ترحيبها بجهود الأمم المتحدة في ليبيا

وقال ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن خلال جلسة بشأن ليبيا إن الاضطرابات في العاصمة طرابلس تؤثر سلبا على المدنيين موضحا أن السلام لن يتحقق إلا بحل سياسي يبدأ بوقف إطلاق النار داعيا كل الأطراف للعمل مع الأمم المتحدة للعودة للعملية السياسية معربا عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة في هذا الشأن.

وعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا وإجراء مشاورات حولها مع الدول الأعضاء في المجلس حول الحالة في ليبيا.

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