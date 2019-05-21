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الصلابي: “الصحوة” علمتني أن إرادة الشعوب تنتصر

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

 

أكد الشيخ علي الصلابي عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن الصحوة الإسلامية علمته الكثير على المستوى الشخصي والعام.

وبيّن الصلابي في مقالة نشره موقع الاتحاد الذي يترأسه يوسف القرضاوي أنه ليس من رواد الصحوة الإسلامية، ولكنه من تلامذتها، واستقى منها معاني وقيم ومبادئ سامية رسمت مسيرة حياته الشخصية.

ونشرت “CNN” نص مقال الصلابي، وقالت إنه يأتي بعد الجدل الكبير الذي أثير حول اعتذار عائض القرني عن فتاويه التي أصدرها في السابق، حيث أورد موقع القناة المقال تحت عنوان “بعد جدل اعتذار عائض القرني.. عضو بـ”علماء المسلمين” يمدح الصحوة ويعدد ما علمته”.

وأشاد الصلابي بدور علماء الصحوة أمثال الشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ حسن البنا وسيد قطب والقرضاوي وفتحي يكن، وعبد الحميد بن باديس وبشير الإبراهيمي، وعلماء الجزائر الأفذاذ ممن ناضلوا وكافحوا ضد الاستعمار، والغنوشي، وأبو الأعلى المودودي

وأضاف الصلابي أن الصحوة الإسلامية عملته أن الشهود الحضاري للإسلام قادم، وأن تحرير فلسطين حتمي كما حررها صلاح الدين الأيوبي بعد جهود تراكمية شارك فيها الكثير من الأبطال مثل نور الدين زنكي والقاضي الفاضل وغيرهم.

واعتبر الصلابي أن المستقبل للشعوب التي تسعى لنيل حقوقها وكرامتها، ولابد أن تنتصر إرادتها على إرادة الطغاة والمستبدين.

وأضاف الصلابي في مقالته بأن الصحوة الإسلامية غرست في الأمة معاني الجهاد والنضال اللذين أسهما في تحرير ديارها وبلدانها المستعمرة، وقدمت في ذلك تضحيات كبيرة حتى وصلت إلى مبتغاها.

وذكر أن الصحوة الإسلامية علمته المصالحة بين الشعوب وحكامها، معتبرا ذلك “مقصدا إسلاميا كبيرا وقيمة إنسانية رفيعة”، إضافة إلى أهمية وجود قاعدة دستورية بين الحاكم والمحكوم، كما عملته الصحوة أن إرادة الشعوب تنتصر على إرادة الطغاة والمستبدين.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • اى صحوة للاتحاد العالمى لعملاء المسلمين للصهاينة فمن يمولكم سوى قطر التى تسعى لهدم الدول الاسلامية وبتباهى النتنياهو بالدور القطرى فى تعزيز الانقسام الفلسطينى بين فتح وحماس ولم نسمع من هذا الاتحاد العميل اى تنديد باسرائيل عندما اقتحمت الاقصى وعندما تقتل الفلسطينين بدم بارد كل دور هؤلاء المتنطعين هو التحريض على الفتنة بين المسلمين وتفتيت الجيوش الاسلامية لصالح اسرائيل الراعى الرسمى من خلال قطر لمشايخ الفتنة هؤلاء الذين احسبهم سيكونوا من اول ثلاثة تسعر بهم النار لتنهم كونوا تحالف ضرار ضد التحالف الاسلامى فى ارض الحرمين وارض الازهر واتخذوا من ارض الدعارة التركية ملاذا امنا لهم قبحكم الله ولعنكم اينما كنتم انتم ومن يسير معكم على خطى الشيطان ضد رسالة الاسلام السمح رحمة للعالمين وهنيئا للشيخ عائض القرنى عاى توبته النصوح وفضحه للفمر الشيطانى لمفتى الارهاب القرداوى واخوانه المتنطعين هلك المتنطعون قالها رسول الله ثلاث

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