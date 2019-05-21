تعرف على ماجاء بكلمة مفوض الاتحاد الإفريقي بمجلس الأمن

العنوان_نيويورك

أكد مفوض الأمن والسلم في الاتحاد الأفريقي اسمايل شرقي أن الاتحاد نادى منذ البداية بإيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا، مشددا على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة الليبية.

وقال المسؤول الإفريقي في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن حول ليبيا إن الاتحاد ركز على مساعدة الأطراف الليبية على معالجة نواقص الاتفاق لكن الخلاف بين مجلسي النواب والرئاسي عطل الوصول لنتائج جيدة.

وعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا وإجراء مشاورات حولها مع الدول الأعضاء في المجلس حول الحالة في ليبيا.

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