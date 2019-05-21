خلال إحاطته بمجلس الأمن .. سلامة يطالب  الأمم المتحدة بوضع حدٍ لتهريب السلاح إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

قدم مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، اليوم الثلاثاء، إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي حول الوضع في ليبيا، والتي طالب فيها المجتمع الدولي بضرورة التحرك السريع لمنع انزلاق ليبيا إلى حرب أهلية .

وقال سلامة لمجلس الأمن إن ليبيا باتت قاب قوسين أو أدنى من الانزلاق في حرب أهلية بإمكانها أن تؤدي إلى تقسيم دائم للبلاد . متوقعًا أن يستغرق جبر الضرر الذي حدث إلى الآن سنوات بعد الهجوم الذي شنته قوات الجيش الوطني .

وطالب سلامة في إحاطته التي قدمها هذه المرة من مقر مجلس الأمن في نيويورك، مطالبًا الأمم المتحدة بوضع حدٍ لتهريب السلاح إلى ليبيا. داعيا الأطراف الفاعلة على الصعيدين الدولي والإقليمي بأن يدركوا أن ليبيا ليست مجرد جائزة ينالها الأقوى، بل إنها بلد يقطنه 6.5 مليون شخص يستحقون السلام ويحق لهم اختيار طريقهم للمضي قدماً بشكل جماعي، فإن مستقبل ليبيا سيكون قاتماً.

وكان مجلس الأمن الدولي عقد أمس، جلسة لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا وإجراء مشاورات حولها مع الدول الأعضاء في المجلس.

وزيادة على سلامة، قدم مندوب ألمانيا لدى الأمم المتحدة، السفير يورغن شولز، رئيس لجنة العقوبات تقريره إلى المجلس، كما تحدث في الجلسة مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي.

وعلى الصعيد العسكري، استمرت أمس وأمس الأول اشتباكات متقطعة في الضواحي الجنوبية لطرابلس، وخاصة العزيزية، وسقطت بعض الصواريخ على منطقة الهيرة.

كما اندلعت اشتباكات عنيفة وتبادل لإطلاق الصواريخ في مشروع ابوشيبة الواقع غرب مدينة العزيزية، بعد منطقة الكسارات، قبل أن يعود الهدوء الحذر إلى هذه المناطق.

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