غات تعلن استمرار تدفق إمدادات الوقود من بنغازي

تتواص إمدادات الوقود من مستودع رأس المنقار النفطي ببنغازي إلى مدينة غات في أقصى جنوب غرب ليبيا.

وقال عضو المجلس البلدي غات محمد صالح وانتقلي إن المجلس البلدي لازال يتابع امدادات الوقود إلى البلدية من مستودع “رأس المنقار” لضمان وصولها لكل المحطات العاملة في غات بما يساهم في حل أزمة الوقود. وأشار عضو المجلس، إلى أن سبب تأخر شحنات الوقود المقررة لمحطتي ايسين والبركت هو إعادة تنظيم آلية تزويد المنطقة الجنوبية ومتابعته من الجهات الأمنية المختصة.

