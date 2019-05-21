ليبيا: غسان سلامة يحذر من "حرب طويلة ودامية" ويدعو لوقف تدفق الأسلحة

حذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة الثلاثاء من أن المعركة للوصول إلى طرابلس تشكل “مجرد بداية حرب طويلة ودامية”. وقال إن “دولا عديدة” توفر الأسلحة لطرفي النزاع، أي حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فايز السراج في طرابلس والقوات التي يقودها المشير خليفة حفتر.

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