ليبيا: غسان سلامة يحذر من "حرب طويلة ودامية" ويدعو لوقف تدفق الأسلحة

حذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة الثلاثاء من أن المعركة للوصول إلى طرابلس تشكل “مجرد بداية حرب طويلة ودامية”. وقال إن “دولا عديدة” توفر الأسلحة لطرفي النزاع، أي حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فايز السراج في طرابلس والقوات التي يقودها المشير خليفة حفتر.
تعليق
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تعرف من صياغة الخبر مصدره خاصة اذا كانت هذه القناة الصفراء ممولة من قطر فتضيف من عندها ما يشوه الخبر وتبتعد عن الخبر الصحيح فتصيف للخبر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا وهى تعرف جبدا ان لم يعد العالم يهتم بما بقى من ازلام لحكومة الوفاق ووتعمد ان تقول جيش حفتر وكل البيانات الرسمية والاممية تقول الجيش الوطنى الليبى رغم انف قطر وكلابها فهو المؤسسة الوحيدة الشرعية فى البلاد حيث حصل على موافقة البرلمان ففى فترةصلاحيته الدستورية وبعد ان انتهت صلاحية المجلس الرئاسى حسب اتفاق الصخيرات وصلاحية مجلس النواب لن تعد سوى مؤسسة الجيش ولا يلغى صلاحيات له الا مجلس نواب جديد منتخب ورئيس منتخب يصبح قائده الاعلى وعموما سينتصر الجيش الوطنى على شرازم الارهاب وتجرى هذه الانتخابات رغم انف سلامة وليذهب الى سكة الندامة فهو يسعى لبقاء الفوضى فى ليبيا لايجاد مبرر للتدخل الخارجى للسيطرة على منابع النفط ولكنه واهم فاحفاد عمر المختار ينتصروا فى النهاية مع السلامة باسلامة ابوذمة مايلة مع السلامة تصحبك الندامة
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