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“كهرباء المؤقتة” تتعهد بتلبية كافة الاحتياجات

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اجتمع المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء بالحكومة المؤقتة عوض غنيوة مع إدارات محطات الإنتاج، ومدير محطة كهرباء شمال بنغازي، ومدير محطة السرسر، ومدير التحكم الجهوي بالمنطقة الشرقية، ومجموعة من الخبراء في مجال الإنتاج بالشركة.

وقالت الشركة في بيان تلقته “218”، الثلاثاء، إن المهندس عوض ناقش مع الحضور سير العمل في المحطات والتحكم الجهوي ووضع خطة عمل مناسبة لتفادي كافة الأعطال لاسيما مع قدوم فصل الصيف.

وأضافت الشركة أن الحاضرين استعرضوا كافة الاحتياجات اللازمة والضرورية لسير العمل بالصورة المطلوبة، فيما تعهد المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء بتلبية كافة الاحتياجات في أسرع وقت ممكن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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