ديلاتر : عناصر متطرفة تتغلغل في طرابلس بحجة حماية حكومة الوفاق

دعا مندوب فرنسا بمجلس الأمن فرنسوا ديلاتر لاستئناف المحادثات على أساس اتفاق أبوظبي كونه يمثل قاعدة صالحة لتوحيد ليبيا ومؤسساتها ويفتح الباب لتشكيل حكومة موحدة تمهيدا للانتخابات والرقابة السياسية على المؤسسة العسكرية.

وأضاف ديلاتر في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن أن التطورات الأخيرة للأزمة الليبية تستدعي وقف إطلاق النار دون شروط مع وضع نظام دولي للرقابة مشيرا إلى أن المجموعات والإرهابية تستفيد من هذا الوضع بدليل تغلغل عناصر متطرفة بمبرر حماية حكومة الوفاق في طرابلس ، الأمر الذي ينذر بمزيد من العواقب حسب قوله.

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