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ديلاتر : عناصر متطرفة تتغلغل في طرابلس بحجة حماية حكومة الوفاق

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

 

دعا مندوب فرنسا بمجلس الأمن فرنسوا ديلاتر لاستئناف المحادثات على أساس اتفاق أبوظبي كونه يمثل قاعدة صالحة لتوحيد ليبيا ومؤسساتها ويفتح الباب لتشكيل حكومة موحدة تمهيدا للانتخابات والرقابة السياسية على المؤسسة العسكرية.

وأضاف ديلاتر في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن أن التطورات الأخيرة للأزمة الليبية تستدعي وقف إطلاق النار دون شروط مع وضع نظام دولي للرقابة مشيرا إلى أن المجموعات والإرهابية تستفيد من هذا الوضع بدليل تغلغل عناصر متطرفة بمبرر حماية حكومة الوفاق في طرابلس ، الأمر الذي ينذر بمزيد من العواقب حسب قوله.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • يجب على مجلس الامن اذا كان يريد محاربة المليشيات الارهابية ان يجفف منابع تمويلها من اموال الشعب الليبى ويبعد اموال النفط عن يد فلول الرئاسى التى تمول الارهابيين علنا ولهذا يجب تحويل عائدات النفط فورا الى صندوق تابع للامم المتحدة على غرار النفط مقابل الغذاء فى العراق سابقا وساعتها ان تجد المليشيات الارهابية موارد مالية لبقائها وتذهب ثروة الشعب لاحتياجاته الاساسية للحياة

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