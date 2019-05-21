باشاغا يغيّر موقفه من فرنسا

اتفق وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، والسفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس دوهيلين، على عدة مواضيع أمنية خاصة في مجال مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، والدفاع المدني، بالإضافة للجرائم الاقتصادية وغسيل الأموال.

وتم أيضا خلال الاجتماع الذي عقد صباح الثلاثاء في العاصمة التونسية، بحضور القائم بأعمال السفارة الليبية بتونس محمد المعلول، الاتفاق للتحضير لإبرام مذكرات تفاهم أمنية بما يخدم مصالح البلدين.

ووفق ما ذكرت “داخلية الوفاق” بصفحتها في “فيسبوك” فقد أعلنت السفيرة عن تقديم الدعم الكامل لحكومة الوفاق.

ويأتي هذا اللقاء كتحول في موقف باشاغا، حيث طلب في أبريل الماضي إيقاف التعاون الأمني مع فرنسا بسبب موقفها الداعم لقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر.

وذكر باشاغا في كتاب وجهه إلى مدير إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الخارجية، “تتخذ إجراءاتكم بإيقاف التعامل مع الجانب الفرنسي في الاتفاقيات الأمنية الثنائية بين وزارة الداخلية والجانب الفرنسي وكذلك في المجالات التدريبية أو الأمنية أو أي اتفاقيات أخرى”.

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