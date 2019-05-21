إخوان تونس يتدخلون من جديد .. الغنوشي: يجب أن يعود حفتر من حيث جاء

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال رئيس حركة النهضة الذراع السياسية للإخوان في تونس، إن حفتر يجب أن يعود إلى مكانه، واصفا عملياته العسكرية في طرابلس بـ”الهجوم الظالم”، حسب تعبيره .

وأكد في حوار مرئي لبرنامج باريس تونس المذاع على فضائية “فرانس 24″، أمس الإثنين، أن حل الأزمة الليبية يتمثل في إجراء المصالحة بين كل الأطراف، كما حدث في تونس وجنبها شر الاقتتال .

وأضاف الغنوشي، أن هذا التوافق لابد أن يحدث من دون إقصاء، مؤكدا على أن ليبيا بلد كبير ولديها ثروات كثيرة، وعدد سكانها قليل، وكل هذه عوامل تساعد في أن يسعد أهلها بالعيش فيها.

ولفت إلى أن القضية الليبية تبحث عن حل، لأن الأزمة تتمثل في أن الليبي يقتل ليبي مثله، واصفا هذا الوضع “بالخطير” .

وأكد أن مايجري في ليبيا يؤثر على دول الجوار، وخاصة تونس، مضيفا أن بلاده هي صاحبة المصلحة الكبرى في استتاب السلم في ليبيا.

وأوضح أن فرنسا، وإسبانيا وإيطاليا وكل دول البحر المتوسط يهمها مايحدث في ليبيا وتتأثر به، مؤكداً أن دول الجوار هي الأخرى تتأثر بمجريات الأحداث في البلاد، خاصة مصر وتونس والجزائر.

ووصف ليبيا بـ”القطر الهائل”، ذو قوة اقتصادية كبيرة وله امتدادت في إفريقيا وأوروبا، وجميع بلدان العالم معنية بها.

الغنوشي أشار إلى أن كل المبادرات التي أطلقتها دول مثل تونس ومصر والجزائر والبعثة الأممية لدى ليبيا، باءت جميعها بالفشل.

ويبدوا بأن جماعة الإخوان المسلمين التونسية ممثلة في ذراعها السياسي حركة النهضة قد زجت بنفسها وبكامل ثقلها من خلال تصريحاتها وبيانتها في أتون الحرب الدائرة بجنوب طرابلس معلنة انحيازها التام والصريح للحكومة الوفاق .

يشار إلى أن الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي عبّر عن رأيه حول معركة طرابلس الدائرة قائلا “جزء من مصيرنا ومصير الأمة يلعب في معركة طرابلس والناس عندنا غير معنيين وكأن المعركة تهمّ أهل المريخ”.

كما هدد الإرهابي “الزهاوي” .. المرزوقي يدعو التونسيين للتجنيد .. ومعركة طرابلس هي ضد محور الشر “السعودي – الإماراتي – المصري”

وأكد المرزوقي – عبر صفحته على فيسبوك- أن هذه المعركة “صراع بين الربيع العربي” وما سماه “محور الشر الإماراتي السعودي المصري”، حسب قوله .

وأضاف “معركة طرابلس صراع بين مشروع الثورة لخلق شعوب المواطنين وبين مشروع النظام العربي القديم المحافظ بأي ثمن على شعوب الرعايا”.

وفي ذات السياق، أكد المرزوقي أنه “صراع بين مشروع دمقرطة دولنا وبين النفاق الغربي الذي لا يريد لنا إلا دكتاتوريات تابعة له”.

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