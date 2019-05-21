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“غضب فزان” ينتقد التهميش.. ويتوعد بالتصعيد

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صعّد حراك “غضب فزان” تصريحاته ضد الحكومات في ليبيا، بسبب تهميشها مدن الجنوب وتركها تعاني أوضاعا معيشية صعبة دون التفات.

وقال الحراك في بيان ألقاه الثلاثاء، في ساحة البركت بغات، إن المنطقة الجنوبية تعاني من تردي الأوضاع الأمنية وعودة الجماعات الإرهابية، إضافة إلى انقطاع الكهرباء لساعات طويلة وتوقف ضخ المياه عن المدن، ونقص حاد في الوقود والغاز والسيولة والعناصر الطبية والدواء وتوقف الرحلات الجوية ومقومات الحياة بصفة عامة.

وانتقد الحراك ما أسماه بـ”الكيل بمكيالين” عند قطع المياه عن طرابلس وتجاهل قطع الدواء والوقود والسيولة وعدم دعم الجهات الأمنية في الجنوب.

وأكد الحراك في بيانه أنه وبحال استمرار هذه الأزمات فإنه مقبل على “تصعيد” خلال الأيام القادمة، مضيفا “هذه المرة لن يكون بقفل النفط والغاز فقط”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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