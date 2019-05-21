المدير التنفيذي لشركة الكهرباء يجتمع مع إدارات محطات الإنتاج بالمنطقة الشرقية

عقد المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء عوض عبد الحفيظ أمس اجتماعا مع إدارات محطات الإنتاج، متمثلة في مدير محطة كهرباء شمال بنغازي ومدير محطة السرير، ومدير التحكم الجهوي بالمنطقة الشرقية ومجموعة من خبراء الشركة.

وناقش المجتمعون سير العمل في المحطات وكذلك التحكم الجهوي ووضع خطة عمل مناسبة لتفادي كافة الأعطال مع اقتراب فصل الصيف؛ حيث قدم مديرو المحطات كافة الاحتياجات الضرورية للمحطات.

يشار إلى أن الإدارة التنفيذية الجديدة تم تكليفها بقرار من الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء المنبثقة عن الحكومة.

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