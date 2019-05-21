غرفة عمليات الغربية : الوفاق وراء قطع المياه عن طرابلس

العنوان_طرابلس

نفت مجموعة عمليات المنطقة الغربية، في بيان، الثلاثاء، الأخبار المتداولة حول وقوف الجيش الوطني وراء قطع المياه عن سكان العاصمة.

وقال المجموعة إن مصادرها الاستخباراتية أكدت أن أوامر قفل المياه عن طرابلس صدرت من حكومة الوفاق لمهندسي منظومة التحكم بالنهر الصناعي.

وأوضحت أن انقطاع المياه جاء على خلفية تخبط حكومة الوفاق بسبب أعمالها الخارجة عن القانون، حيث يتم تداول أن “الوفاق” تحتجز أحد أبناء الجنوب، مبينة أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم قطع المياه عن طرابلس لنفس الأسباب.

وأشارت إلى أن المياه قطعت عن طرابلس 4 مرات منذ العام 2017، في حين تقوم “الملشيات الإرهابية” صنيعة الإخوان المسلمين بقطع إمداد التموين والمحروقات والسيولة عن المدن الواقعة في نطاق الجيش الوطني دون أن يتطرق أحد إلى هذه “الجرائم الإنسانية”.

وذكرت مجموعة عمليات المنطقة الغربية أن حكومة الوفاق وضعت أهالي هذه المناطق في حالة “تجويع وعوز” بسبب دعمهم للجيش الوطني، موضحة أن “المليشيات” تقوم باستيقافات للتفتيش وتفريغ سيارات المواطنين من الوقود والخطف على الهوية لكل داعمي الجيش.

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