النهر الصناعي: نواجه تحديات تجعلنا غير قادرين على الاستمرار

أكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي “أن الوضع الراهن لم يعد يحتمل المزيد من التهاون في حماية هذا المشروع الاستراتيجي والذي يمثل الأمن القومي للدولة وأن الوقت قد حان من أجل تفعيل القانون وتجريم أي اعتداء على هذا المشروع واعتباره جريمة ضد الإنسانية”.

وقال جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي في بيان له إنه يواجه “تحديات وعقبات هائلة تجعله غير قادر على الاستمرار في عمليات تشغيله وصيانته وفقا للمعايير والمواصفات الفنية والقياسية المصممة له” سيجري ذكرها في بيانات لاحقة

وأوضح الجهاز أن موقع “الشويرف التابع لمنظومة الحساونة سهل الجفارة تعرض مساء يوم الأحد إلى حادثة اعتداء تمثلت في قيام المواطن بلقاسم احتيش بتهديد الموظفين بالموقع من أجل إيقاف عمليات ضخ المياه بالمنظومة الأمر الذي ترتب عليه انقطاع الكياه لقرابة 36 ساعة على كل المدن والمناطق الواقعة بالمنطقتين الغربية والوسطى”.

وأكد الجهاز أنه ينأى بنفسه “عن كل التجاذبات والخلافات والصراعات وأنه يرفض بشكل واضح وصريح أن تستخدم المياه …في المساومة أو التلويح باستخدامها لاملاء أيه شروط أو مطالب خاصة”.

وشدد الجهاز على أن مشروع النهر الصناعي يمثل الشريان “الرئيسي للإمداد المائي بالدولة الليبية حيث يكافح مستخدميه على مدار الساعة وفي ظروف تشغيلية قاهرة من أجل استمرار تدفق مياهه لتغذية كل المدن والمناطق الوااقعة على مساراته على حد سواء”.

وتابع الجهاز “قام هذا المواطن في عدة مرات سابقة بتهديد الموظفين بقوة السلاح من أجل إيقاف ضخ المياه بمنظومة الحساونة سهل الجفارةكان أولها في شهر اكتوبر 2017 وقام فعليا بتنفيذ تهديده وإيقاف الضخ بالمنظومة في شهر نوفمبر 2017 مطالبا بضرورة إطلاق سراح أخيه المدعو المبروك احنيش الموقوف بطرابلس” وأكد الجهاز “أنه غير معني البته بمثل هذه المطالب ويستغرب أن يتم إقحامه فيها والتي تطال عواقبها الوخيمة كل الشعب الليبي”.

وأضاف الجهاز أنه قام “بمخاطبة وإبلاغ السلطات الرسمية بالدولة للاضطلاع بمسؤولياتها لحماية هذا المشروع الحيوي كما قام بالتواصل مع كل الفعاليات الشعبية والاجتماعية من أجل معالجة هذه الإشكالية”.

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