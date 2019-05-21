بحث تنفيذ خطة تطوير لمستشفيات بنغازي

بحثت وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة آلية تنفيذ خطة تطوير جديدة للمستشفيات في بنغازي لرفع المُعاناة عن كاهل المرضى.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده مدير إدارة المناطق الصحية والمكلف بإدارة المستشفيات إسماعيل العيضة، بقاعة الاجتماعات بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، بحضور مديري مستشفيات بنغازي.

وقالت إدارة الإعلام بوزارة الصحة إن الاجتماع تناول كيفية تحسين الخدمات الصحية عبر الاستفادة من كل القرارات الصادرة من وزارة الصحة، ومن بند التطوير والتحسين.

وقال العيضة إن الاجتماع ناقش زيادة السعة السريرية داخل وحدات العناية الفائقة في المستشفيات، وتوزيع أقسام ومراكز الإسعاف والطوارئ بطوق المدينة الخارجي المتمثلة بالمداخل الجنوبية والشرقية والغربية.

وأوضح أن الهدف من عقد مثل هذه الاجتماعات هو التخطيط المستقبلي على المدى القريب والمدى البعيد، في ظل إقفال أكثر من 1500 سرير في بنغازي، نتيجة الحرب على الإرهاب.

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