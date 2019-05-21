الجيش الوطني دائمًا جاهز لأي اختراق أمني .. مقتل “25” داعشي جنوب ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

لم يكن التغلب على تنظيم “داعش” الإرهابي في ليبيا أمرًا هينا، إذ تطلبت المعركة أشهرا من المعارك الضارية وأكثر من 4000 قتيل وآلاف الجرحى من قوات الجيش الوطني بتحرير مدينة بنغازي ودرنة وسرت من هذا السرطان الخبيث .

وتمكنت وحدات الجيش الوطني السبت من القضاء على أكثر من 20 إرهابياً ينتمون إلى تنظيم “داعش” الإرهابي وذلك خلال ‏اشتباكات عنيفة دارت في المنطقة الواقعة بين منطقتي زلة والفقهاء بالقرب من منطقة الجفرة ‎.‎

وأعلنت قوات الجيش أنه بعد الهجوم على منطقة زلة فجر السبت انطلقت وحدات الجيش لتعقب عناصر التنظيم الفارين ‏ بالقرب من وادي المدود الواقع بين زلة والفقهاء ‎ .‎

وخاضت قوات الجيش الوطني اشتباكات عنيفة مع التنظيم امتدت لساعات وأسفرت عن مقتل 25 إرهابياً في آخر حصيلة ‏والقبض على آخرين بالإضافة إلى مصادرة عدد من الآليات المسلحة‎.‎

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل أحد أفراد الجيش من مدينة زلة وهو ” محمد الأوجلي عبد الخير ” وإصابة آخر بجروح ‏متوسطة نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم‎ .‎

وقامت عناصر تنظيم “داعش” قبل القضاء عليها بمهاجمة بوابة قريبة من حقل تابع لشركة الزويتينة غرب زلة وأقدمت على ذبح اثنين من الحراس ‏وخطفت 4 تم تحريرهم في مطاردة أعقب الهجوم فوراً واستمرت لاحقاً حتى القضاء على هذه المجموعة‎ .‎

ولم تتضح بعد هويات كل القتلى الذين سقطوا في هذه المطاردة لكن مصادر عسكرية وأمنية تستدل حول الموضوع ‏أشارت إلى معطيات أولية عن كونهم من جنسيات مختلفة منها تونس ومصر ومالي والجزائر وليبيا.‏

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24