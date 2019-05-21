باشاغا والسفيرة الفرنسية يتفقان على هذه النقاط

اتفق وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا والسفيرة الفرنسية لدى ليبيا “بياتريس دوهيلين” على عدة موضوعات أمنية خاصة في مجال مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، والدفاع المدني، بالإضافة للجرائم الاقتصادية وغسيل الأموال. وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرىخلال الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء في العاصمة التونسية، بحضور القائم بأعمال السفارة الليبية بتونس محمد المعلول، الاتفاق للتحضير لإبرام مذكرات تفاهم أمني بما يخدم مصالح البلدين. وأكدت السفيرة عن الفرنسية تقديم الدعم لحكومة الوفاق باعتبارها المنبع الشرعي الرئيسي لإبرام الاتفاقيات والقوانين معها..



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