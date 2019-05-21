المجربي: قواعد التفاوض تغيرت بعد اشتباكات طرابلس

دعا مندوب ليبيا في مجلس الأمن صالح المجربيالبعثة الأممية لأن تجد آلية جديدة للحوار تشمل كل الليبيين دون إقصاء مشيرا إلى أن قواعد التفاوض تغيرت بعد اشتباكات طرابلس

قال المجربي في كلمته بمجلس الأمن خلال جلسة بشأن ليبيا أنه مرت 8 سنوات منذ تولي مجلس الأمن النظر في البند المعنون الوضع في ليبيا وشهدت هذه السنوات أحداث جسام أصدر خلالها المجلس العديد من القرارات كما أرسل بعثة سياسية متكاملة لمساعدة الشعب الليبي على تجاوز محنته وأفضت جهودها إلى تشكيل المجلس الرئاسي الذي كان يسعى لمعالجة ملفات الأمن والاقتصاد ووضع الجنوب والإعداد للاستحقاق الدستوري والانتخابي.

وتابع المجربي أنه مع بدء الترتيبات الأمنية شهدت البلاد تحسنا ملحوظا في اختفاء المظاهر المسلحة وإرساء النظام العام وعودة مؤسسات الدولة للعمل تدريجيا بالتعاون مع المجتمع الدولي” مضيفا أنه تم القضاء على تنظيم داعش في سرت وغيرها من مناطق ليبيا بالتعاون مع الولايات المتحدة.

وأشار المجربي إلى أن الوضع الاقتصادي شهد تحسنا ملحوظا من خلال برنامج للإصلاح يعتمد على ترشيد الاتفاق وتحفيزه وتنمية إيرادات الدولة ودعم مؤسسة النفط وتمكنت الحكومة من رفع إنتاج النفط وتقليص العجز وتخفيض معدلات التضخم.

وأضاف المجبري أنه في ظل تحسن الأوضاع قام الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر بالدخول إلى طرابلس التي يسكنها ثلث سكان ليبيا وقامت قواته بارتكاب انتهاكات ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية موضحا أن ملف الانتهاكات ضخم وموثق.

وأوضح المجربي أنه جرى تقديم خطاب لمجلس الأمن “لإرسال لجنة تقصي حقائق لتحقق في كل هذه الانتهاكات” موضحا أن الدعم الذي يقدم لقوات الجيش يؤدي فقط إلى إطالة أمد هذه الحرب ومقتل المزيد من المدنيين مشيرا إلى أن اشتباكات طرابلس وما نشأ عنها من فراغ أمني أتاح فرصة لعودة تنظيم داعش بعد طرده من سرت.

وبين المجربي أن المنطقة الجنوبية تعرضت مؤخر لسلسة اعتداءات إرهابية من بل تنظيم داعش في مدن سبها وغدوة وزلة وغيرها وتعد جميعها من تداعيات اشتباكات طرابلس

واعتبر المجربي أن الحرب المشتعلة الآن شكلت فشلا ذريعا “لمنظمة الأمم المتحدة في القيام بواجبها تجاه ليبيا والذي تشكل قضيته حيزا كبيرا من أجندة أهم جهاز في هذه المنظمة والمكلف بحفظ السلم والأمن الدوليينوهو مجلس الأمن الذي لم يستطع حتى الآن وضع حد لهذا الاعتداء وعجز عن تنفيذ قراراته التي انتهكت جميعه من قبل الكثير من الدول بتدخلاتها السلبية في الشأن الليبي وفشل أيضا في الوصول لأي منتج يجنب المدنيين مخاطر هذه الانتهاكات والاعتداءات.

وأضاف أن أمام مجلس الأمن اليوم مسؤولية تاريخية في تصحيح مسار البوصة وإعادة الأمور إلى نصابها وبات مطالبا بالتنفيذ الفوري لقراراته السابقة وذلك بإرغام قوات الجيش على العودة لمقراتها معربا عن تطلعه لدعم مجلس الأمن لجهود غسان سلامة المبعوث الأممي إلى ليبيا للبدء في عملية سياسية ناجحة تأخذ في الاعتبار المعطيات الجديدة وأن تجد البعثة آلية جديدة للحوار تشمل كل الليبيين دون إقصاء وعدم ارتهان العملية بشخص مشيرا إلى أن قواعد التفاوض تغيرت بعد اشتباكات طرابلس .

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