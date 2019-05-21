الغريفة.. المجلس البلدي المنتخب يتسلّم مهامه

جرت الثلاثاء مراسم التسليم والاستلام بين المجلس البلدي الغريفة المنتهية ولايته برئاسة عبدالكريم سعد، والمجلس البلدي المنتخب الذي يرأسه عبدالستار السنوسي، حيث أشرفت لجنة مشكلة من وزارة الحكم المحلي على التوقيع.

وحضر المراسم أعضاء المجلسين وموظفو ديوان البلدية وعدد من الأعيان ومختاري المحلات ولفيف من الشخصيات العامة بالبلدية الذين أشادوا بهذا الاستحقاق الديمقراطي والتداول السلمي على السلطة بكلمات تتالى عليها الحضور.

وجاءت هذه النتائج الديمقراطية بعد انتخابات جرت في السادس من إبريل الماضي فازت فيها قائمة “واحة فزان”، واعتمدت النتائج النهائية من قبل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني.

كما شهد مقر وزارة الحكم المحلي، الثلاثاء، مراسم أداء القسم القانوني لعميد وأعضاء المجلس البلدي الرياينة أمام وزير الحكم المحلي المفوض ميلاد الطاهر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية