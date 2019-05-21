ماذا في لقاء بلدي بنغازي بمراقب الآثار بالمدينة؟

إلتقي رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري اليوم الثلاثاء مراقب الآثار بالمدينة فتحي الساحلى ومدير جهاز إدارة المدن التاريخية بنغازي والي لعبيدي. وبين المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي أن اللقاء الذي جرى في مقر البلدية بحث الإجراءات التي اتخذتها مراقبة الآثار في سبيل المحافظة على هوية مدينة بنغازي المعمارية وخصوصيتها التاريخية كما تم التنسيق في وضع الآليات الكفيلة بصيانة الآثار داخل المدينة وحماية المواقع والأماكن التاريخية من الاعتداء والسرقة.

وأكد بوجواري أن البلدية اتخذت مجموعة من الخطوات في هذا المجال تمثلت في الاتفاق مع شركة متخصصة في صيانة الآثار والتي تم تكليفها بصيانة منارة سيدي خريبيش وحوش لوحيشي والكيخيا كما أن هناك مقترح بإنشاء متحف للمدينة يتم فيه تجميع كل المقتنيات التاريخية ذات القيمة التاريخية وفيما يخص المعالم التاريخية بمستشفى الجمهورية والمتمثلة في سور بنغازي القديم والذي شاهد نضال الآباء والأجداد والملاجئ القديمة فقد صدرت تعليمات بعدم المساس بها وسيتم تسييجها لحمايتها وان أعمال الإنشاءات لا تقع في محيط هذه المعالم التاريخية.

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