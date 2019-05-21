مندوب ليبيا بمجلس الأمن: الاعتداء على العاصمة ترك فراغًا أمنيًا سمح بعودة «داعش»

قال القائم بأعمال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير المهدي صالح المجربي، إن الاعتداء على العاصمة طرابلس ترك فراغًا أمنيًا سمح بعودة تنظيم «داعش» بعد طرده من مدينة سرت ومدن ليبية.

وأضاف المجربي -في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع في ليبيا- أن المنطقة الجنوب في ليبيا تعرضت مؤخرًا لسلسلة من الاعتداءات الإرهابية من قبل تنظيم «داعش» في مدن سبها وغدوة وزلة وغيرهم.

وقال المجربي، إن «حكومة الوفاق الوطني تؤمن بأن أمام مجلس الأمن اليوم مسؤولية تاريخية في تصحيح مسار البوصلة وإعادة الأمور إلى نصابها، وبات مطالبا أكثر من أي وقت مضى بتجاوز التعبير عن القلق، والاضطلاع بمسؤولياته في التنفيذ الفوري لقراراته السابقة».

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