اخبار ليبيا الان

مندوب ليبيا بمجلس الأمن: الاعتداء على العاصمة ترك فراغًا أمنيًا سمح بعودة «داعش»

تم النشر منذُ 12 ساعة
تعليق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال القائم بأعمال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير المهدي صالح المجربي، إن الاعتداء على العاصمة طرابلس ترك فراغًا أمنيًا سمح بعودة تنظيم «داعش» بعد طرده من مدينة سرت ومدن ليبية.

وأضاف المجربي -في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع في ليبيا- أن المنطقة الجنوب في ليبيا تعرضت مؤخرًا لسلسلة من الاعتداءات الإرهابية من قبل تنظيم «داعش» في مدن سبها وغدوة وزلة وغيرهم.

وقال المجربي، إن «حكومة الوفاق الوطني تؤمن بأن أمام مجلس الأمن اليوم مسؤولية تاريخية في تصحيح مسار البوصلة وإعادة الأمور إلى نصابها، وبات مطالبا أكثر من أي وقت مضى بتجاوز التعبير عن القلق، والاضطلاع بمسؤولياته في التنفيذ الفوري لقراراته السابقة».

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • انت مفكر ان العالم غبى مثل جماعتك الارهابية حتى يصدق هذه الاكاذيب كلهم شاهدوا نقل الارهابيين من سوريا من خلال الموانئ والمطارات التركية الى موانئ ومطارات طرابلس ومصراطة بموافقة بقايا مجلس الوفاق من الاخوان الارهابية وبدعم من اموال مصرف ليبيا المركزى صحيح اللى اختشوا ماتوا كما ان الدول الغربية مستفيدة ايضا من وجود مليشات ارهابية لتمكنها من احتلال منابع النفط بحجة محاربة الارهاب ولكن العقبة الوحيدة لهذا المخطط الشرير هو وجود جيش وطنى قوى لدحر الارهاب وانصر عليهم فى درنة وبنغازى والهلال النفطى رغم انف سلامة سكة الندامة

    رد