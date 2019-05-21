شركة الكهرباء تكشف حقيقة الأوضاع جراء الاشتباكات

أكد المدير التنفيذي المكلف للشركة العامة للكهرباء ورئيس لجنة الأزمة والطوارئ عياد القنيدي أن الشبكة اتسمت خلال رمضان المبارك بالاستقرار حيث لا يوجد طرح أحمال في الوقت الحالي في اغلب المناطق كما أن وضع الإنتاج جيد خلال هذه الأيام.

وأوضح القنيدي بحسب المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء أنه في جنوب العاصمة طرابلس التي تشهد اشتباكات تم عمل حصر مبدئي للمواقع التي استطاع فنيو الشركة الدخول إليها مؤكدا أنه يجري عقد اجتماعات مستمرة والتواصل مع لجان الأزمة لتوفير المعدات والمواد اللازمة لفرق الصيانة التي تقوم بأعمال الصيانة رغم الظروف الصعبة وحجم الأضرار الكبيرة.

وأشار القنيدي إلى أن فرق الصيانة تمكنت من الدخول إلى المواقع التي سمح لهم بالدخول إليها للقيام بأعمال الصيانة لغرض إعادة التيار الكهربائي لبعض المناطق مشيرا إلى أن هناك جهود بذلت من قبل فرق الصيانة من خلال تأمين التغذية لهذه المناطق أما باقي المواقع المتضررة التي لم تستطيع فرق الصيانة الدخول إليها حتى هذه اللحظة فستباشر الشركة في حصرها وصيانتها فور توقف الاشتباكات الدائرة بها.

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