ماذا قالت الحركة الوطنية الشعبية بشأن إحاطة سلامة بمجلس الأمن؟

سلطت الحركة الوطنية الشعبية الضوء على إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة اليوم الثلاثاء. وقال المتحدث باسم الحركة ناصر سعيد”كانت ولازالت لدينا قناعة تامة أن الأمم المتحدة ومبعوثيها هم الخطة (ب) بعد العدوان في 2011 ، وعنوان لإطلاق عملية سياسية مضامينها إدارة الأزمة وتمكين العملاء من مفاصل الدولة معتمدين على عدد من الجولات واللقاءات والاجتماعات والندوات والمؤتمرات ومراكز الحوار ومنظمات المجتمع المدني لإدخال الناس في دوامه ووهم الحل السياسي للازمة والتي سبق وأن صنعتها الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن بمعية دول العدوان شرطي العالم”.

وأضاف سعيد أن المبعوث الأممي غسان سلامة”من خلال عرضه اليوم أمام جلسة مجلس الأمن يفضح ويظهر بشكل واضح حقيقة مخاوفنا وصدق رؤية القوى الوطنية في أن ما يسمى المجتمع الدولي لن ينتج لنا سوى مزيدا من التأزم وإذكاء الفتن وتعميق الجراح وإطالة أمد الفوضى ودعم الحروب الأهلية وتغليب الأطراف الموالية ودعمها ضد المشاريع الوطنية التحررية منعا للاستقرار والازدهار وإعادة البناء”.

وأضاف سعيد “لقد سبق وأن تفاعلت القوى الوطنية بصدق وحماسة مع خطة المبعوث الدولي لليبيا وشاركت بكل اقتدار في وضع رؤية وخطة للحل في ليبيا وتقديم مقترحات حول معالجة القضايا المتعددة في المجالات المختلفة أعدها خبراء وكوادر مختصين، ولكن البعثة ومن خلال مركز الحوار ذهبت إلى إضاعة الفرص وفتح قنوات اتصال مع عناصر مشبوه ومنبوذة وغير فاعلة لتمطيط الوقت ولتمرير الخطة المرسومة لليبيا في تمكين جماعة الإسلام السياسي من السلطة في ليبيا بأي وسيلة كانت وقد اعتمدت على صناعة مشروعية وهمية من عناصر قامت باختيارها وأظهرت أنهم من تيارات وطنية مختلفة رغم عدم جدية ولا صحة مرجعيتها”.

وأردف سعيد “اليوم السيد غسان سلامة في إحاطته أمام مجلس الأمن يكشف القناع الحقيقي عن مهمته الرسمية والداعمة لسلطة الميليشيات وحكومة الوصايا والأزمة وجماعة الإخوان وتنظيماتهم الإرهابية ويذرف دموع التماسيح على المولود الميت المؤتمر الوطني الجامع غدامس ( الصخيرات 2) الذى أقبرته القوات المسلحة العربية الليبية بعد اطلقها العملية العسكرية الموجعة لاستعادة الوطن بمحاربة الإرهابيين وأدوات البعثة الأممية للفوضى والفساد”.

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