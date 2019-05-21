شركة الكهرباء: طرح الأحمال يدويا في المنطقة الجنوبية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تعرض بعض الأبراج للسقوط بدائرتي نقل الطاقة المغذية للمنطقة الجنوبية ومحدودية النقل عبر الدوائر الأخرى الأمر الذي اضطر الشركة إلى اللجوء لعملية برنامج طرح الأحمال يدوياً في المنطقة الجنوبية للمحافظة على دوائر نقل الطاقة العاملة من الانهيار. وأكدت الشركة عبر مكتبها الإعلامي أنها باشرت في إجراء أعمال فك الأبراج التي سقطت تمهيداً لتركيب الأبراج الجديدة وإعادة الدوائر للخدمة.

كما أعلنت الشركة أن الفنين والمهندسين بإدارة توزيع طرابلس تمكنوا من إرجاع الأسلاك المقطوعة ذات الضغط العالي والمنخفض داخل نطاق دائرة توزيع الحي الصناعي (بمسافة 2500 متر) على خطوط الديابات، الساحلي الرحبة، شمس الحرية، محول محمد مروان كما تم استبدال محول حجم 200 بدل معطوب على خط بئر التركي.

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