المجبري: هجوم حفتر انقلاب على الشرعية ولعودة حكم العسكر

أخبار ليبيا 24 –خاص

وصف مندوب ليبيا أمام الأمم المتحدة، المهدي المجربي، الهجوم الذي شنته قوات الجيش الوطني التابعة للقائد العام المشير خليفة حفتر على طرابلس، بالانقلاب على الشرعية وتقويضًا للعملية السياسية وسعيًا لعودة الحكم الشمولي وحكم الفرد، على حد تعبيره.

وأوضح المجربي، في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا اليوم الثلاثاء، أن قواعد التفاوض في ليبيا تغيرت بعد هجوم طرابلس، مؤكدًا أنه وبعد هذا الغدر والاعتداء يتعين عدم ارتهان العملية السياسية بشخص واحد، حسب قوله .

مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة اعتبر أن حكومة الوفاق المدعومة دوليًا تؤمن بأن أمام مجلس الأمن مسؤولية تاريخية لتصحيح مسار البوصلة وإعادة الأمور إلى نصابها وتسمية الأشياء بمسمياتها، وذلك بإدانة المعتدي وإرغام قواته على العودة إلى مقارها السابقة قبل الهجوم.

وأشار المجربي، إلى أنه لا منطق في تسوية المعتدي بالمعتدى عليه، ولا منطق لوقف إطلاق النار من المدافع عن نفسه دون عودة القوة المعتدية من حيث أتت، لافتًا إلى أنهم اضطروا إلى الحرب دفاعًا عن أهلهم وعاصمتهم ودفاعًا عن أمل كل الليبيين في الدولة المدنية الديمقراطية.

وكشف مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، أن هناك دول رفض تسميتها، زودت قوات الجيش الوطني بمختلف الأسلحة من طائرات وصواريخ وآليات حديثة، في مخالفة واضحة لقرارات مجلس الأمن، متسائلاً: إلى متى يتم السكوت عن ذلك؟.

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