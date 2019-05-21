مدير أمن منفذ مطار بنينا الدولي يدعو لمتابعة سير العمل داخل المنفذ بصورة جيدة

بنغازي 22 مايو 2019 (وال) – دعا مدير أمن منفذ مطار بنينا الدولي، عميد جلال هويدي إلى ضرورة متابعة سير العمل داخل المنفذ بصورة جيدة.

وشدد هويدي خلال اجتماع عقده الأحد وحلحلة العراقيل التي تعيق سير العمل خلال أيام شهر رمضان .

وضم الاجتماع، مساعد الشوؤن الامنية ومساعد الشوؤن العامة ومساعد شوؤن التفتيش والمتابعة ورئيس قسم المعلومات ورئيس الغرفة الامنية في المطار .

كما ضم الاجتماع رئيس وحدة التصاريح ورئيس مركز شرطة المطار ورئيس قسم العلاقات العامة ورئيس وحدة الكاميرات ورئيس وحدة التحريات العامة وعدد من الضباط التابعين لمديرية امن المطار.(وال – بنغازي) ف م/ أ د

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