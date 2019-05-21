إدارة مركز طبرق الطبي تزود قسم الإيواء بـ(100) سرير مجهز

طبرق 22 مايو 2019 (وال)- شرعت إدارة مركز طبرق الطبي، صباح االثلاثاء، في تجهيز أقسام الإيواء وتزويدها بعدد (100) سرير طبي حديث كدفعة ثانية، مرفق بجميع التجهيزات والمستلزمات الطبية ومن الدرجة الأولى.

وقال مدير عام مركز طبرق الطبي الدكتور فرج الجالي، أن هذه الخطوة جاءت من ضمن الإجراءات التي وضعها مركز طبرق الطبي وذلك من أجل تحسين وتقديم أفضل الخدمات الصحية في ضل نقص الإمكانيات.

وأوضح الجالي، حيث قامت إدارة مركز طبرق الطبي بهذا الإجراء وذلك من أجل تخفيف معاناة المواطن وتقديم الرعاية الطبية داخل مركز طبرق الطبي. (وال-طبرق) ع ط/أ د

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال