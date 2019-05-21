بوجواري يستعرض المحافظة على هوية بنغازي المعمارية وخصوصيتها التاريخية

بنغازي 22 مايو 2019 (وال) – استعرض رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري الثلاثاء مع مراقب الآثار بنغازي فتحي الساحلى الإجراءات التى اتخذتها مراقبة الآثار في سبيل المحافظة على هوية المدينة المعمارية وخصوصيتها التاريخية.

وتم خلال الاجتماع الذي حضره مدير جهاز ادارة المدن التاريخية بنغازي والي لعبيدي التنسيق في وضع الآليات الكفيلة بصيانة الآثار داخل المدينة وحماية المواقع والأماكن التاريخية من الاعتداء والسرقة.

وأكد بوجواري على أن البلدية اتخذت مجموعة من الخطوات في هذا المجال تمثلت في الاتفاق مع شركة متخصصة في صيانة الآثار والتى تم تكليفها بصيانة منارة سيدي أخريبيش وحوش لوحيشي والكيخيا.

وأشار رئيس المجلس التسييري إلى أن هناك مقترح بإنشاء متحف للمدينة يتم فيه تجميع كل المقتنيات التاريخية ذات القيمة التاريخية.

وتابع بوجواري :”فيما يخص المعالم التاريخية بمستشفى الجمهورية والمتمثلة في سور بنغازي القديم والذي شهد نضال الآباء والأجداد والملاجئ القديمة فقد صدرت تعليمات بعدم المساس بها وسيتم تسييجها لحمايتها وأعمال الإنشاءات لا تقع في محيط هذه المعالم التاريخية”.(وال – بنغازي) ف م/ أ د

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