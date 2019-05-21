مجلس الدولة يطالب الرئاسي بمقاطعة القمة العربية الطارئة في مكّة

ليبيا – أصدر مجلس الدولة الإستشاري بياناً في ختام جلسته العادية رقم (42) حول آخر تطورات وتداعيات ما وصفه بُ ” الاعتداء الغاشم الذي قام به مجرم الحرب المدعو خليفة حفتر والدول الداعمة له على العاصمة طرابلس ” .

وقال المجلس في بيان نشره عبر مكتبه الإعلامي بأنه خلص في جلسته إلى عدة أمور أولها توجهه بالتحية لما أسماها ” المؤسسة العسكرية والقوات المساندة ” على الملاحم التي قال بأنها سطرتها والتضحيات التي تقدمها في ” صد العدوان ودحره “.

وقال المجلس بأنه يطمئن كل الليبيين بأن ليبيا لن تكون إلا دولة مدنية ديمقراطية وأن محاولات العودة بالزمن إلى الوراء وفرض الحكم العسكري ستبوء بالفشل.

وفي ذات البيان ، أوصى مجلس الدولة الإستشاري المجلس الرئاسي بمقاطعة مؤتمر القمة العربية المقرر عقدها في نهاية الشهر الجاري في مكّة .

وعن سبب هذا التوجه ، قال البيان بأنه يأتي تعبيراً عن رفض مجلس الدولة الإستشاري لما وصفه بـ ” موقف جامعة الدول العربية المخزي للشعب الليبي من الاعتداء على عاصمتهم ” .

ووسط تصاعد لهجة الخطاب بين واشنطن وطهران، وجه الملك سلمان بن عبدالعزيز السبت، دعوة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي وقادة الدول العربية، لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في 30 مايو الجاري .

ولاقت دعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، التي أعُلنت السبت، بشأن عقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة، ترحيبا من عدة دول عربية، وتأكيد قطر بأنها لم تدع بعد.

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